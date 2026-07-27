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Minister klimatu i środowiska uczestniczyła w oddaniu inwestycji w Rymaniu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Podkołobrzeski Rymań to pierwsza miejscowość, która skorzystała z pilotażowego programu dotyczącego modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich. Kilkudziesięcioletni budynek przeszedł kompleksowy remont dzięki funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Stare piece opalane drewnem zostały zamienione na pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Do tego magazyn energii i pełna termomodernizacja - takie zmiany przeszedł budynek przy ulicy Osiedlowej w Rymaniu. W oddaniu inwestycji uczestniczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która wskazywała, że dla mieszkańców inwestycja przyniesie wymierne korzyści.

- Audyt energetyczny dla tego budynku pokazuje, że spadek rachunków za ciepło może sięgnąć nawet 90 procent - powiedziała Henning-Kloska.

Mirosław Terlecki, wójt gminy Rymań mówi, że remont tego budynku nie mógłby zostać przeprowadzony bez zgłoszenia do programu.

- Ten budynek został obłożony milion złotych. To są potężne pieniądze. Dzieląc na cztery mieszkania, to blisko na jedno mieszkanie mamy 250 tysięcy złotych - dodał Terlecki.

W pierwszym etapie z programu skorzystało pięć gmin w regionie. Poza Rymaniem są to: Warnice, Gościno, Karlino oraz Stepnica.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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