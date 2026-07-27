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Świnoujska plaża zamieni się w arenę turnieju Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / wolfganggerth (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / wolfganggerth (CC0 domena publiczna)
Siatkarskie elity kraju meldują się na zachodniopomorskim wybrzeżu! Świnoujście ugości prestiżowy turniej. Od piątku 31 lipca szeroka plaża zamieni się w oficjalną arenę turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej kobiet i mężczyzn.
Kibice zgromadzeni przy wejściu numer 12 od ulicy Powstańców Śląskich będą podziwiać w akcji najlepsze plażowe duety w kraju. To jednak nie wszystko. Jedną z największych atrakcji wydarzenia będą spotkania z gwiazdami halowej reprezentacji Polski.

- Będzie przygotowane całe miasteczko, cztery boiska, na których będą grali najlepsi zawodnicy i zawodniczki z naszego kraju, łącznie z reprezentantami Polski w siatkówce plażowej, także na pewno będzie to bardzo wysoki poziom - powiedział Michał Ruciak, dyrektor OSiR.

W sobotę i niedzielę w strefie kibica pojawią się legendy polskiej siatkówki.

- Srebrny medalista z Igrzysk Olimpijskich z Paryża, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz świata, Mistrzostwa Europy. Będzie to Marcin Janusz. Drugim takim gościem będzie Dawid Konarski, który również jest dwukrotnym mistrzem świata, medalistą Mistrzostw Europy, mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski - dodał Ruciak.

Turniej potrwa do niedzieli 2 sierpnia, kiedy to poznamy ostatecznych zwycięzców.

Edycja tekstu: Michał TesarskiJ
Relacja Joanny Maraszek

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