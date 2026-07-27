Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Trojaczki przyszły na świat w USK nr 2 PUM. "Lawina szczęścia"

Region Anna Klimczyk

Fot. USK nr 2 PUM w Szczecinie
Fot. USK nr 2 PUM w Szczecinie
Mama Hani, Marysi i Zosi zdradza kulisy potrójnego porodu w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.
Dziewczynki przyszły na świat w czwartek, a z tego dnia pamiętam głównie wielki stres - opowiada Aleksandra Myca-Olejnik.

- A później już lawina szczęścia. Inaczej tego nie potrafię opisać. Z dwójki nagle zrobiła się piątka. Szaleństwo. Teraz oczywiście wiemy, że dzieci są w dobrych rękach i pod opieką - powiedziała Myca-Olejnik.

Poród trwał kilka minut, ale narodziny dziewczynek były ogromnym wyzwaniem logistycznym i wymagały obecności dwudziestoosobowego sztabu medycznego. To było duże wydarzenie dla naszego szpitala - przyznaje prof. Sebastian Kwiatkowski, lekarz kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego PUM nr 2 w Szczecinie.

- Trójka dzieci, więc trzy zespoły neonatologiczne. Klinika Patologii Noworodka zawsze staje na wysokości zadania. Z naszej strony tak naprawdę to jest tylko dopilnowanie, aby do momentu porodu wszystko przebiegło maksymalnie sprawnie - dodał Kwiatkowski.

Dziewczynki obecnie przebywają pod opieką specjalistów z Kliniki Patologii Noworodka. Ciąża trojacza zdarza się statystycznie raz na 6400 porodów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Dziewczynki przyszły na świat w czwartek, a z tego dnia pamiętam głównie wielki stres - opowiada Aleksandra Myca-Olejnik.
To było duże wydarzenie dla naszego szpitala - przyznaje prof. Sebastian Kwiatkowski ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach, lekarz kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego PUM nr 2 w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od 23 lipca oglądane 4452 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od 23 lipca oglądane 4112 razy)
  3. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od dzisiaj oglądane 3999 razy)
  4. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 3930 razy)
  5. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od 22 lipca oglądane 3856 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jarmark Jakubowy finiszuje. Szczecinianie zakochani w regionalnych pysznościach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.07.2026
Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty