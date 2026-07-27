Trojaczki przyszły na świat w USK nr 2 PUM. "Lawina szczęścia"

Mama Hani, Marysi i Zosi zdradza kulisy potrójnego porodu w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dziewczynki przyszły na świat w czwartek, a z tego dnia pamiętam głównie wielki stres - opowiada Aleksandra Myca-Olejnik.- A później już lawina szczęścia. Inaczej tego nie potrafię opisać. Z dwójki nagle zrobiła się piątka. Szaleństwo. Teraz oczywiście wiemy, że dzieci są w dobrych rękach i pod opieką - powiedziała Myca-Olejnik.Poród trwał kilka minut, ale narodziny dziewczynek były ogromnym wyzwaniem logistycznym i wymagały obecności dwudziestoosobowego sztabu medycznego. To było duże wydarzenie dla naszego szpitala - przyznaje prof. Sebastian Kwiatkowski, lekarz kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego PUM nr 2 w Szczecinie.- Trójka dzieci, więc trzy zespoły neonatologiczne. Klinika Patologii Noworodka zawsze staje na wysokości zadania. Z naszej strony tak naprawdę to jest tylko dopilnowanie, aby do momentu porodu wszystko przebiegło maksymalnie sprawnie - dodał Kwiatkowski.Dziewczynki obecnie przebywają pod opieką specjalistów z Kliniki Patologii Noworodka. Ciąża trojacza zdarza się statystycznie raz na 6400 porodów.