Przebudowa ulicy Leonida Teligi w Świnoujściu

Do 6 sierpnia firmy zainteresowane modernizacją mogą składać oferty.

Prace będą prowadzone w ścisłej współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.



Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni i nawierzchni, przebudowę krawężników, budowę nowego oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania oraz docelowej organizacji ruchu.



Powstanie również nowoczesny system odwodnienia z kanalizacją deszczową, wpustami i studniami, a istniejąca infrastruktura podziemna zostanie dostosowana do nowego układu drogi.



Projekt przewiduje także wykonanie nowych nasadzeń. Prace mają rozpocząć się w sierpniu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna