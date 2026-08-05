Chodnik na Piłsudskiego: "kobiety na szpilkach balety odstawiają" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Asfalt dostał drugie życie, ale chodnik wciąż prosi się o pierwszą pomoc - chodzi o przebudowywaną ulicę Piłsudskiego w Szczecinie.

Kierowcy co prawda wkrótce pojadą po zupełnie nowej nawierzchni, ale piesi nadal będą slalomem omijać nierówności. Mieszkańcy mówią, że po prostu nie czują się tu bezpiecznie.



- Beznadziejnie. Nie ma szału z tym chodnikiem. Wystarczy popatrzeć jak kobiety z wózkami się ćwiczą na tych wybojach. - Dla takich osób jak ja, niepełnosprawnych, to bardzo źle, bo noga może się wygiąć, człowiek może upaść. - Nie idzie rowerem jechać. - Tak, wszyscy mają problem. Tutaj jak ktoś jedzie na hulajnodze to plomby gubi. - W każdej chwili można upaść. - Kobiety na szpilkach tutaj takie balety odstawiają, że masakra jest - mówili.



Miejski atywista, Szymon Nieradka uważa, że przy okazji przebudowy jezdni warto było zadbać także o remont chodnika.



- Dla mnie to jest szczególnie oburzające, bo akurat asfalt na tej ulicy był w dużo lepszym stanie niż chodnik na tej ulicy. I ten chodnik właśnie teraz w trakcie tego remontu jest po raz kolejny dewastowany. Poprzednia przekładka tego asfaltu była 6 lat temu, teraz robimy to jeszcze raz. Chodnik nie doczekał się remontu od lat - wskazał.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiada - remontu chodnika na razie nie będzie - mówi rzecznik ZDiTM-u Krzysztof Ufland.



- Na ten moment w budżecie nie ma takiej kompleksowej modernizacji chodnika. Są w tym momencie dokonywane, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jakieś doraźne, bieżące interwencyjne naprawy - powiedział.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na razie nie ma sygnałów dotyczących uszkodzenia tego chodnika przez ekipę remontową. Wszystko ma być jednak jeszcze dokładnie sprawdzone po zakończeniu prowadzonych na ulicy Piłsudskiego prac.



Edycja tekstu: Jacek Rujna