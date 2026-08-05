Eksperci w RSnW: „Kapitan Głowacki”nadal może rywalizować z najlepszymi

Odbudowa żaglowca, dobry kapitan i zgrana załoga - to według rozmówców audycji „Radio Szczecin na Wieczór” klucz do sukcesu „Kapitana Głowackiego”.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińska jednostka wygrała Cape Horn Trophy dla najlepszego żaglowca klasy A w regatach The Tall Ships Races 2026. Po długim remoncie jednostka wróciła na morze i udowodniła, że nadal może rywalizować z najlepszymi.Armator „Kapitana Głowackiego” i „Fryderyka Chopina” Piotr Kulczycki mówił, że za sukcesem stoi przede wszystkim budowanie zespołu.- Budowanie zespołu, może też i środowiska ludzi, którzy stopniowo budują swoje kompetencje i powstaje zespół. I to jest coś, co wyrasta z czasem, to się tworzy. To jest najtrudniejsze - mówił Kulczycki.Dziennikarz i redaktor portalu Żaglowce.info Krzysztof Romański zwracał uwagę na doświadczenie kapitana Michała Bielskiego.- To też warto podkreślić, że kapitan Bielski w tym roku jest laureatem najważniejszej nagrody, jeśli chodzi o polskie środowisko żaglowcowe - Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza. Już ma oczywiście ogrom sukcesów na swoim koncie, natomiast to jest takie ukoronowanie - mówił Romański.„Kapitan Głowacki” to najmniejszy polski żaglowiec rejsowy. Jego historia zaczęła się w 1944 roku w Świnoujściu, a po przebudowie wszedł do służby w 1951 roku jako „Henryk Rutkowski”.