Duża ilość narkotyków w rękach policji [ZDJĘCIA]

Ponad kilogram narkotyków zabezpieczyli szczecińscy policjanci.
Funkcjonariusze wydziałów wywiadowczego i kryminalnego zatrzymali 44-letniego mężczyznę, w którego mieszkaniu znaleźli między innymi amfetaminę, mefedron, marihuanę i pochodne MDPV.
Łącznie zabezpieczono ponad 1,2 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych.
Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.
Łącznie zabezpieczono ponad 1,2 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych.
Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.
Edycja tekstu: Michał Król