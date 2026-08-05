Duża ilość narkotyków w rękach policji [ZDJĘCIA]

Ponad kilogram narkotyków zabezpieczyli szczecińscy policjanci.

Edycja tekstu: Michał Król

Funkcjonariusze wydziałów wywiadowczego i kryminalnego zatrzymali 44-letniego mężczyznę, w którego mieszkaniu znaleźli między innymi amfetaminę, mefedron, marihuanę i pochodne MDPV.Łącznie zabezpieczono ponad 1,2 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych.Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.