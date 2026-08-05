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Policjanci wybili szybę, by ratować zatrzaśnięte dziecko

Region Kacper Narodzonek

źródło: goleniow.policja.gov.pl
źródło: goleniow.policja.gov.pl
Goleniowscy policjanci pomogli dziecku, które zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka zatrzasnęła samochód z kluczykami w środku, przez co otwarcie drzwi było niemożliwe.
Kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy, a przybyli na miejsce policjanci próbowali zorganizować pomoc. Firma zajmująca się otwieraniem samochodów powiedziała, że na pojawienie się kogoś na miejscu trzeba byłoby czekać 40 minut.

Policjanci podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe, a dziecko, całe i zdrowe, zostało wyjęte z samochodu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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