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Można się zgłosić do programu "Dom dla Seniora"

Region Antoni Stefański

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
To ostatnie dni, by zgłosić się do programu "Dom dla Seniora" w Szczecinie.
Do wynajęcia jest 20 mieszkań pozbawionych barier architektonicznych, wyposażonych między innymi w windę i system całodobowej teleopieki.

Lokale znajdują się przy ulicach Bolesława Śmiałego i Królowej Jadwigi. O najem mogą ubiegać się mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 70 lat, spełniają kryteria dochodowe i nie mają zadłużenia czynszowego.

Wnioski można składać do piątku, 7 sierpnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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