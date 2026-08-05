Można się zgłosić do programu "Dom dla Seniora"

To ostatnie dni, by zgłosić się do programu "Dom dla Seniora" w Szczecinie.

Wnioski można składać do piątku, 7 sierpnia.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Do wynajęcia jest 20 mieszkań pozbawionych barier architektonicznych, wyposażonych między innymi w windę i system całodobowej teleopieki.Lokale znajdują się przy ulicach Bolesława Śmiałego i Królowej Jadwigi. O najem mogą ubiegać się mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 70 lat, spełniają kryteria dochodowe i nie mają zadłużenia czynszowego.