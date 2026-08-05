Białe flagi na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem

W środę woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W woj. zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic.
Temperatura wody w Bałtyku utrzymuje się na poziomie 19-20 st. Celsjusza. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia; przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
Aktualne informacje dotyczące stanu wody można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Aktualne informacje dotyczące stanu wody można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna