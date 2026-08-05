Białe flagi na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

W środę woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W woj. zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic.