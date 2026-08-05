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Nowe plany na starą przepompownię w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Dawna przepompownia nad Parsętą w Kołobrzegu ma zyskać nowe życie. Po zaplanowanym remoncie jej wnętrza wypełni kultura.
Urząd Miasta ogłosił przetarg na remont zabytkowego budynku przy ulicy Frankowskiego. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu informuje, że niewykorzystywany od lat obiekt ma zyskać nowe oblicze.

- Są to roboty termomodernizacyjne, czyli wykonanie izolacji zarówno zewnętrznych ścian, jak i fundamentów i posadzki, dociepleń i przebudowa dachu - wyliczał.

Prace obejmą także kapitalny remont wnętrz budynku i terenów wokół przepompowni. Miasto chce w tym miejscu stworzyć "Laboratorium Literatury". Monika Dziedzic, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej mówi, że będzie to wzbogacenie oferty biblioteki znajdującej się w sąsiedztwie przepompowni.

- Miejsce spotkań z literaturą dla każdej grupy wiekowej, ale myślę, że można to łączyć będzie też z wystawami, koncertami - zapowiedziała.

Wykonawca prac będzie znany pod koniec sierpnia, a wszystkie roboty powinny potrwać 300 dni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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