2019, a to znaczyło: w drodze na wybory

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To był rok wyborczy - w maju wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego, w październiku głosowaliśmy na kandydatów do Sejmu i Senatu. We wszystkich wyborach najwięcej mandatów zdobywa Prawo i Sprawiedliwość.

Pozwoliło to na rozbicie zjednoczonej opozycji, stworzenie rządu Mateusza Morawieckiego ale większość w Senacie tworzą partie i senatorowie opozycji.



Już w lutym tzw. Piątką Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię do europarlamentu. Co ciekawe PiS zdecydował się zrealizować jedną z deklaracji już przed wyborami.



Chodzi o 13. emeryturę, która trafiła na konta seniorów na przełomie kwietnia i maja.



W tym czasie Koalicję Europejską powołali m.in. Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller.



Wieczorem 26 maja okazało się, że 27 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 22 - Koalicja Europejska i 3 - Wiosna Roberta Biedronia.



Po porażce w eurowyborach zjednoczona opozycja się rozpadła. Zjednoczyła się natomiast Lewica - choć wcześniej Robert Biedroń zapewniał, że połączenie sił z SLD nie wchodzi w grę.



Do wyborów parlamentarnych na koalicję zdecydowały się balansujące na granicy progu wyborczego PSL i Kukiz'15 mimo, że wcześniej Paweł Kukiz twierdził, że "ludowcy są jak mafia".



A Prawo i Sprawiedliwość w międzyczasie zrealizowało kolejną deklaracje jeszcze przed wyborami - program Rodzina 500+ wypłacany był na pierwsze dziecko. I tak 235 mandatów w Sejmie, czyli przypadło dla PiS, a w sejmowych ławach zasiedli przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów.



