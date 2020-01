Tragiczna noc sylwestrowa. Sprawca napadu na Łukasza z Nowego Czarnowa z zarzutem zabójstwa

"Był dla mnie jak brat" - mówi o Łukaszu z Nowego Czarnowa spod Gryfina jego przyjaciel Grzegorz Wawrzyniak.

25-latek został zaatakowany na ulicy w tył głowy, kiedy wracał do hotelu w Szklarskiej Porębie. Łukasz trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować.Mężczyźni witali Nowy Rok w jednym z klubów w górskim kurorcie. 25-letni Łukasz stwierdził, że około godziny 2 wróci do pokoju hotelowego. Nie dotarł jednak na miejsce, ponieważ zaatakował go 18-letni Jakub K. Między tą dwójką doszło wcześniej do kłótni. Mieszkaniec Nowego Czarnowa koło Gryfina po uderzeniu w tył głowy trafił do szpitala. Na miejscu, następnego dnia rano odwiedził go przyjaciel Grzegorz Wawrzyniak.- Na oczach miał plastry. Był przykryty. W nosie miał rurkę i różne kabelki poprzyczepiane do ciała. Od razu chwyciłem go za rękę, ale nic nie mówił. Nie odzywał się. Nic nie czuł - relacjonuje Grzegorz Wawrzyniak.Stan Łukasza był ciężki - lekarzom nie udało się go uratować i zmarł 3 stycznia. 18-letni, wskazany przez prokuraturę, sprawca pobicia trafił do aresztu i usłyszał zarzut zabójstwa.- 18-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego dotkliwie pobił pokrzywdzonego zadając mu między innymi ciosy pięścią w głowę - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, przesłuchano także świadków zdarzenia.Podejrzanemu Jakubowi K., za zabójstwo, grozi teraz dożywotnie więzienie.