Znacie go z Radio Szczecin Extra, a teraz będziecie mogli posłuchać na antenie Radia Szczecin.

W czwartek audycja Miqrokosmos zadebiutuje na głównej antenie. Poprowadzi ją dobrze znany Dj Miqro. To będą dwie godziny pełne klubowego grania. Pierwsza godzina to Dj set prowadzącego.- Będzie to dużo coverów, żeby nie zrazić ludzi do muzyki miksowanej. Bedzie dużo refrenów w pierwszym moim secie. Musimy łagodnie wprowadzić ludzi w te sferę audycji, która jednak ma w sobie "duszę didżejstwa" - zapowiedział Dj Miqro.Druga godzina upłynie pod hasłem "Made in Poland"; swoje sety zagrają szczecińscy Dj'e.Początek Miqrokosmosu o godz. 23.