Zmodernizowane pociągi wkrótce na trasach regionu

PKP Intercity odebrały 90 zmodernizowanych wagonów. Modernizację wykonała fabryka H. Cegielski z Poznania.

W najbliższym czasie będą one dołączone do składów kursujących, między innymi na trasach ze Szczecina do Lublina, Olsztyna czy Gdańska, a także z Lublina do Wrocławia i Krakowa.Jak mówi prezes zarządu firmy Hubert Stępniewicz, pasażerowie będą podróżować w komfortowych warunkach.- Jest dostęp do wszelkiego rodzaju układów zasilających, każde urządzenie osobiste można będzie podłączyć do zasilania. Pasażer będzie podróżował w wagonie, w którym będzie mógł spokojnie rozmawiać przez telefon, dlatego że wagon jest wyposażony w urządzenia GSM, również będzie mógł korzystać z sieci - mówi Stępniewicz.Modernizacja wagonów, to jeden z elementów programu taborowego przewoźnika. Wcześniej spółka wyremontowała 60 podobnych wagonów.Jak mówi prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk, zakupiono także nowe lokomotywy.- Zakupiliśmy już nowe lokomotywy, również z prędkością 160 km/h, będziemy mogli przygotować ofertę już uwzględniając, między innymi wyższą prędkość, ale też i jakość przede wszystkim. Pojawimy się z nowymi wagonami w tych miejscach, w których jeszcze przez długi, długi okres brakowało tak nowoczesnych wagonów, np. między Szczecinem a Gdańskiem - mówi Chraniuk.We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Otwierają one polską sieć kolejową dla zagranicznych przewoźników. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że tylko modernizacja naszych przewoźników pozwoli im konkurować z innymi firmami.Modernizacja 90 wagonów była dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota wsparcia przekroczyła 650 milionów złotych.