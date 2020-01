Kidawa-Błońska w Kołobrzegu: Ja te wybory wygram [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wygram te wybory – tak o swoich szansach w wyborach prezydenckich mówiła w Kołobrzegu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kandydatka Platformy Obywatelskiej odwiedziła województwo zachodniopomorskie. Z mieszkańcami spotkała się przy kołobrzeskiej latarni morskiej i molo. Jak mówiła, liczy na to, że wybór Borysa Budki na szefa PO może jej pomóc w zbliżającej się kampanii.



- Wygrał wybory z bardzo silnym mandatem. To dla mnie jest dobry sygnał, że będę miała duże i silne wsparcie w kampanii prezydenckiej. Ja te wybory wygram. Moja kampania jeszcze się nie rozpoczęła. Wierzę, że jeżeli się rozpocznie, to te słupki będą szły do góry, bo ludzie w Polsce chcą zmiany - mówiła Kidawa-Błońska.



Kandydatka PO odwiedziła również turniej piłkarski, w czasie którego wręczała nagrody młodym sportowcom. Wcześniej pojawiła się także w Szczecinku i Białogardzie. Jak mówiła naszemu reporterowi, w czasie kampanii wyborczej odwiedzi jeszcze województwo zachodniopomorskie.



Oprócz Kidawy-Błońskiej z PO o fotel prezydenta walczyć będą też obecny prezydent Andrzej Duda, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Robert Biedroń z Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Szymon Hołownia.