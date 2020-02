Statek z chińską załogą w szczecińskim porcie. Służby: nie ma zagrożenia koronawirusem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie ma zagrożenia koronawirusem w szczecińskim porcie - zapewniają służby.

Do Szczecina przypłynął statek z chińską załogą. Każdy kapitan przed wejściem do portu musi zgłosić, czy ma chorych na pokładzie. Tutaj nic takiego nie wystąpiło - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Nie obawiamy się koronawirusa. Załoga jest w pełni zdrowa. Jesteśmy w kontakcie z kapitanem statku. Załoga, która obecnie jest na jednostce, weszła na nią na początku stycznia. Także nawet, gdyby coś się zadziało, to już okres inkubacji minął. Nie ma tutaj absolutnie żadnego zagrożenia - mówi Woźniak-Lewandowska.



Pracownicy portu zostali poinformowani, że podczas rozładunku statków nie ma żadnego zagrożenia związanego z koronawirusem. Stosowne szkolenia odbyły się w porcie w Świnoujściu i Szczecinie.



- Oczywiście teraz w związku z koronawirusem wdrażane są procedury. Pracownicy też przechodzą takie szkolenie przypominające, jak należy się zachować żeby uniknąć jakichś zdarzeń, które zagrażałyby życiu - mówi Woźniak-Lewandowska.



Lekarze z Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zapewniają, że nie ma zagrożenia. Statek łatwo odizolować, a rejsy z Azji trwają na tyle długo, że wiadomo czy na jednostce są chorzy.