Usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci będzie kosztować 17 mln zł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

17 milionów złotych - tyle kosztować będzie usunięcie nielegalnego składowiska odpadów znajdującego się na ulicy Kamiennej w Policach.

Jest duża szansa, ze znaczna część z tej kwoty pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapaść ma jeszcze w tym roku.



Starostwo Powiatowe w Policach, które stara się o te środki, ma jednak do rozwiązania jeszcze jeden problem. To pięciohektarowy nielegalny śmietnik w podpolickiej Jasienicy - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek.



- Tam nie jest tak źle, ponieważ skosztorysowana wartość, którą przygotowaliśmy na zalecenie prokuratury, oszacowana jest na 7-9 milionów złotych. Mamy tam głównie frakcje plastikowe, które - może to groteska - mimo wszystko na rynku wtórnym są łakomym kąskiem dla niektórych firm, które zajmują się utylizacją - mówi Bednarek.



Likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Jasienicy od wielu lat domaga się stowarzyszenie Duchowo. Według wstępnych danych, w miejscu tym zalega co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ton różnego rodzaju śmieci.