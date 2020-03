Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim rozwiązał się worek z dotacjami unijnymi - tylko w czwartek podpisywane będą cztery umowy; w sumie na ponad sześć milionów złotych.

Najwięcej - cztery miliony złotych - trafi do Świeszyna. Pieniądze będą przeznaczone na budowę bazy sportowej dla gminy.



Niemal 800 tys. złotych dofinansowania otrzyma gmina Manowo. Będzie tam modernizowany miejscowy ośrodek kultury w Wyszewie.



Dwie jednostki ochrony zdrowia z Koszalina otrzymają marszałkowskie wsparcia przeznaczone na podnoszenie standardów leczenia. W sumie 1 milion 400 tysięcy złotych trafi do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, oraz do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.