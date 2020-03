Więzień zaatakował lekarkę w Szczecinku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mężczyznę udało się obezwładnić zanim skrzywdził kobietę. O sprawie informuje portal szczecinek.com.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu: osadzony miał wypadek podczas pracy na budowie. Pod eskortą trafił do szpitala. Tam rzucił się na lekarkę i zaczął ją dusić. Powstrzymali go strażnicy.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas szamotaniny z kieszeni wypadł mu nóż do tapet, który prawdopodobnie zabrał z budowy.



Nie wiadomo co było motywem ataku. Sprawę wyjaśnia Służba Więzienna w Koszalinie.