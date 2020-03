Szpital w Gryfinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Powodem jest brak ordynatora; dotychczasowy przeszedł na emeryturę i nie udało się do tej pory znaleźć zastępstwa. W poniedziałek ogłoszono kolejny konkurs na to stanowisko. Po południu ostatnia pacjentka opuściła oddział.

Pacjentki, które zgłoszą się do szpitala w Gryfinie będą transportowane do placówek w Szczecinie. Oddział został zawieszony do końca kwietnia. Przyszpitalna poradnia działa bez zmian.