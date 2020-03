Prezydent z wizytą w regionie

Manewry "Defender Europe 2020". Fot. pixabay.com / ArmyAmber (CC0 domena publiczna)

Głowa państwa odwiedzi Drawsko Pomorskie, Szczecin i Kołbaskowo. Na początku wizyty Andrzej Duda spotka się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami uczestniczącymi w ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20. To na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Zwierzchnikowi sił zbrojnych towarzyszyć będzie Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.



Później prezydent Andrzej Duda przyjedzie do Szczecina. W gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego spotka się z wojewodą Tomaszem Hincem. Andrzej Duda chce sprawdzić, jakie działania podjęło zachodniopomorskie w walce z koronawirusem.



Na koniec dnia, po godzinie 19, prezydent odwiedzi punkt kontroli sanitarnej w Kołbaskowie. To miejsce, w którym policja, straż graniczna i pogotowie ratunkowe sprawdzają temperaturę pasażerów busów wjeżdżających do kraju.



To pierwsza wizyta głowy państwa w naszym regionie od chwili kiedy stwierdzono w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem.