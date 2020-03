Lasy otwarte, spacerujcie rozsądnie

Lasy Państwowe opublikowały poradnik, jak bezpiecznie spacerować podczas pandemii.

- Puszcza Bukowa jest na tyle rozległym kompleksem leśnym z różnymi szlakami turystycznymi, że możemy korzystać z nich swobodnie. Bez konieczności pojawiania się w miejscach na co dzień obleganych - mówi Kmiecińska.



Wątpliwości pojawiły się tydzień temu, gdy małopolscy leśnicy zakazali wstępu m. in. do Puszczy Niepołomickiej. Decyzja wywołała oburzenie i leśnicy szybko się z niej wycofali. W zamian radzą, jak bezpiecznie spacerować podczas epidemii.- Najważniejsze punkty poradnika: wychodźmy do najbliższego lasu, nie urządzajmy wycieczek krajoznawczych po Polsce. Idźmy z osobami, z którymi mieszkamy - napomina Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych.Lasy w naszym regionie również przeżywają swoiste oblężenie. Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino mówi o wzmożonym ruchu w Krzywym Lesie czy najpopularniejszych miejscach Puszczy Bukowej. Dlatego arboretum w Glinnej jest nieczynne do odwołania, a Kmiecińska prosi, aby korzystać z mniej popularnych szlaków.