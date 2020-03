Niepłacenie składek przez przedsiębiorców nie wpłynie na wypłacanie świadczeń - mówił w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin Zbigniew Zalewski, dyrektor zachodniopomorskiego ZUS-u.

Przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia, zawieszenia lub wydłużenia spłaty w ratach składek. To ze względu na epidemię koronawirusa. W regionie skorzystało z tego już ponad 1300 właścicieli firm.Jak mówi Zalewski, nie ma to wpływu na wypłacalność ZUS-u.- Nie ma takiego powodu, że przez koronawirusa nie dostaną emerytur. To są nasze kluczowe zadania w tej chwili. Dotyczące zarówno wypłat wszelkiego rodzaju zasiłków, także dla rodziców, którzy mają dzieci do 8 lat i są opiekunami - mówi dyrektor zachodniopomorskiego ZUS-u.Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął też wypłaty trzynastych emerytur. Pierwsi świadczeniobiorcy na kontach będą mieli je już w środę.