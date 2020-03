Polka mieszkająca w Hiszpanii: znajomi dostali tylko 111 euro na miesiąc

Hiszpania. Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 8200 osób zmarło do tej pory w Hiszpanii. Obok Włoch to obecnie najbardziej dotknięty epidemią kraj na świecie.

Oprócz zakazu opuszczania domów, władze dodały ograniczenie liczby pracowników, którzy muszą pojawić się do pracy.



Już od 14 marca przebywam w domu. Zgodnie z przepisami mogę wyjść na zewnątrz tylko po to by wyprowadzić psa albo zrobić zakupy - mówi Edyta Sobczyk, Polka mieszkająca w Maladze.



- Są takie zarządzenia, by robić zakupy raz w tygodniu. Tylko dwie osoby mogą wejść do sklepu. Jest to sprawdzane, bo na ulicach jest policja i blokady. Są sprawdzane rachunki ze sklepów, więc nie można tak po prostu sobie pojechać na wycieczkę. Ja nie byłabym nawet w stanie pojechać w tej chwili do pracy - mówi Edyta Sobczyk.



Jak mówi Polka mieszkająca w Maladze, hiszpański rząd wprowadza program pomocy dla pracowników firm. W najgorszej sytuacji są osoby prowadzące działalność.



- Będziemy dostawać 70 procent wypłaty od rządu. Każda firma może podjąć decyzję, czy dopłaci pracownikowi 30 proc. do pensji, czy nie. Wiem, że wielu moich znajomych tutaj mieszkających nie dostało tej dopłaty, więc w tym miesiącu otrzyma 70% ze swojej wypłaty. Sytuacja jest bardzo ciężka z osobami, które są na samozatrudnieniu. Przypadek moich znajomych, oboje to Polacy, oni dostali tylko 111 euro na miesiąc - mówi Edyta Sobczyk.



Od dwóch tygodni w Hiszpanii nieczynne są restauracje, bary, puby, a także sklepy, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby. Zamknięte są również szkoły i uniwersytety.