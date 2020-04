Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Łóżka od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafią do szpitali w Szczecinie.

Dziewięć z nich otrzyma szpital wojewódzki przy ul. Arkońskiej, a pięć sztuk - placówka w Zdrojach.



To łóżka do intensywnej opieki medycznej, które WOŚP zakupił w ramach walki z koronawirusem.



Lista placówek, które je otrzymają powstała we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. W sumie pomoc trafi do 19 szpitali w Polsce. Fundacja kupiła 150 takich łóżek.