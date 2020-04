Łącki: mój sąsiad z Niemiec otrzymał na firmę 13 tys. euro od państwa

Artur Łącki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Głosowałem za tzw. tarczą antykryzysową, ale tylko po to, żeby cokolwiek przyjąć - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem ustawa, za którą głosował, nie jest wystarczającą pomocą dla polskich firm.



- Żadna pomoc. Taki przykład podam, bo mam sąsiada rodowitego Niemca ożenionego z Polką. On ma niewielką firmę w Niemczech i wczoraj dostał na nią pomoc od państwa. Zatrudnia dwie osoby. Procedura trwała 15 minut przy komputerze i otrzymał 4000 euro bezzwrotnej pożyczki i 9000 euro na zapłacenie rachunków - mówił Łącki.



Ustawa nazywana tarczą antykryzysową została we wtorek podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na pomoc dla firm przeznaczono 212 mld zł. Część poprawek opozycji do tej ustawy została odrzucona przez Sejm.