Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świnoujście kupi maseczki dla mieszkańców. Taką decyzję podjął prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

Maseczkę, która ma chronić przed koronawirusem, dostanie za darmo każdy mieszkaniec kurortu.



- Urzędnicy teraz ustalają, gdzie można złożyć takie zamówienie - mówi Janusz Żmurkiewicz. - Jeżeli tylko uzyskam możliwość zakupu, to kupię je natychmiast i rozdam państwu za darmo, ale wierzę w to, że będziemy z nich korzystali. To będą maseczki wielokrotnego użytku, czyli po użyciu przeprowadzić dezynfekcję w wysokiej temperaturze lub piorąc w temperaturze 60 stopni zabić bakterie i korzystać z nich ponownie.



Miasto planuje zamówić 30 tysięcy maseczek.