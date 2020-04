Politolog o dymisji Gowina: W sytuacji kryzysowej rząd powinien być wewnętrznie zwarty

To zaskakująca sytuacja - tak o dymisji wicepremiera, ministra nauki Jarosława Gowina mówi politolog prof. Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W sytuacji kryzysowej rząd powinien być jednak przede wszystkim wewnętrznie zwarty - nawet jeśli z jakiegoś powodu od jakiegoś czasu nie był, to teraz tym bardziej nie powinno się tego uzewnętrzniać.Powodem dymisji Gowina jest odrzucenie przez PiS propozycji poprawki do projektu dotyczącego głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku.Poprawka Porozumienia zakładała przesunięcie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich o trzy miesiące.- W sytuacji kryzysu, w jakim jest teraz nie tylko Polska, generalnie świat wszedł w wielki kryzys, najważniejsza jest stabilność państwa. Nie chodzi o taką czy inną opcję polityczną, ale w ogóle o stabilność państwa. Obywatele muszą mieć poczucie stabilności państwa, a jeżeli jakiś minister podaje się do dymisji, to powoduje automatycznie brak stabilności władzy w państwie - powiedział Drzonek.Gowin zapewnił, że Porozumienie pozostaje w koalicji z PiS i Solidarną Polską. Na swoje miejsce rekomendował minister rozwoju Jadwigę Emilewicz.