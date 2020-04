Zakaz wstępu do lasu. "To działanie może być odrobinę za mocne"

Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To zbyt radykalne działanie - powiedział w "Samorządowej przeplatance" Radia Szczecin Przemysław Słowik. Radny Koalicji Obywatelskiej, członek partii Zieloni tak skomentował zakaz wstępu do lasów.

- Ten zakaz należałoby rozluźnić - dodał. - Biorąc pod uwagę, jak duże tereny lasów mamy w Szczecinie, to może być to działanie odrobinę za mocne. Kiedy nie było tego zakazu, nie spotkałem tam żadnych ludzi. Chodząc poza ścieżkami, w lesie było na pewno bezpieczniej, niż wychodząc po zakupy do sklepu. Musimy pamiętać, że ważne jest też nasze zdrowie psychiczne, ruch. Spędzanie czasu w zamknięciu może mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego.



W lesie nie można przebywać od 3 do 11 kwietnia. Ten termin może być przedłużony.

