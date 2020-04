Zakazy podczas epidemii. Eksperci "RSnW" komentują zachowania Polaków

Brakuje dyscypliny, ale trzeba się zmusić do przestrzegania zasad - mówili eksperci w "Radiu Szczecin na Wieczór". To komentarze po zaostrzeniu obostrzeń obowiązujących podczas pandemii.

- Nie jesteśmy zdyscyplinowani, ale nie jest tak źle - ocenił komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. - Jeżeli chodzi o samo przestrzeganie kwarantanny, to rzeczywiście odsetek osób, które nie stosują się do tego jest niewielki. Ostatnie kontrole, które prowadziliśmy, to było 112 tysięcy osób skontrolowanych i około 300 osób, które nie przestrzegały kwarantanny.- Działania, które są podejmowane, zakazy są działaniem ochrony przed zakażeniem obywateli - dodała prof. Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. - Ponieważ wśród nas jest dużo ludzi borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi, stąd każdego działanie, które będzie ich chroniło przed konsekwencjami zakażenia, zasługuje na pełne poparcie.Dobowo 25 tys. funkcjonariuszy kontroluje mieszkańców kraju. Zaostrzone zakazy - w tym korzystania z lasów - obowiązują do 11 kwietnia.