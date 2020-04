ZDiTM wprowadza kolejne zmiany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wprowadza od od wtorku kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od poranka na trasy nie wyjadą "4" i "14". W godzinach szczytu tramwaje będą jeździły bez zmian, a między 8:30 a 14:00 i między 17:00 a 23:00 z częstotliwością co 20 minut.



Linia 812 natomiast w dni powszednie, we wspomnianych godzinach, będzie kursować co 10 minut, a "jedynki" pojadą na skróconej trasie tylko do Zajezdni Pogodno.



To jednak nie wszystkie zmiany. Szczegółów szukajcie na stronie stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.