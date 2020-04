Aktywna Sobota - Baw się razem z nami. Seriale, seriale, seriale... i I Szczeciński Dzień Maski [WIDEO]

Montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zamiast siedzieć bezczynnie, a może sprzątając, gotując robiąc zupełnie coś innego bądź z nami. I wytęż pamięć! Ćwicz szare komórki skoro nie możesz wyjść z domu!

Aktywna Sobota zaprasza do świata seriali, gier komputerowych, programów telewizyjnych i radiowych, kreskówek, sportowych imprez i innych...



Zasada jest jedna: my pytamy - wy odpowiadacie.



Pytamy o rożne rzeczy (tu prym wiedzie Kapitan Gowin): czasami tylko o tytuł, głównego bohatera, ale czasami też o autora scenariusza i inne rzeczy.



Bartek Czetowicz to gry komputerowe i... westerny.



Katarzyna kreskówki i filmy o zwierzątkach.



Michał oczywiście sport, NDW (ktoś wie co to? ;) i seriale polskie.



I właśnie o seriale dziś zapytamy. Czy poznasz je po kilku sekundach czołówki? Jest ich czternaście. Z jedną niespodzianką... Plik pojawi się po 10.



Zadzwoń 510 777 222, napisz na facebooku, albo zostaw komentarz. Możesz też dać nam znać co tam nie pasuje ;)



Jesteśmy na antenie od 10 do 15.



Ale zanim rozpoczniemy naszą zabawę, zapraszamy na obchody I Szczecińskiego Dnia Maski. Z tej okazji Maciej Papke przygotował specjalny filmowy kolaż.



Ten na końcu to Michał...



A więcej o kinie i filmach w audycji "Spór w kinie" po Aktywnej Sobocie, czyli po 15.



Bądźcie z Radiem Szczecin!!!