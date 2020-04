Duży wzrost zachorowań w krajach bałtyckich

Wilno, stolica Litwy. Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Ponad 170 nowych zakażeń koronawirusem odnotowały w ciągu doby władze Litwy, Łotwy i Estonii. W krajach bałtyckich to najwyższy wzrost zachorowań na Covid-19 od kilkunastu dni.

Tylko na Litwie przybyło 90 chorych. Ponad połowa przypadków została zdiagnozowana w podwileńskim miasteczku Niemenczyn. Miejscowość ta kilka dni temu stała się ogniskiem koronawirusa, gdy zdiagnozowano go u kilkunastu pracowników dużego zakładu krawieckiego. Patogen potwierdzono również w tamtejszym domu opieki. Litewskie władze w czwartek zamknęły dostęp do miasteczka, a testom na koronawirusa poddawanych jest większość jego mieszkańców. Litewskie Ministerstwo Zdrowia podało, że wpływ na znaczny wzrost zakażeń mogły mieć też wyjazdy na wielkanocny weekend. Ogółem na Litwie do dziś potwierdzono 1239 przypadków Covid-19.



Estończycy odnotowali 53 nowe zakażenia koronawirusem. Dotychczas stwierdzono w tym kraju 1512 przypadków patogenu.



Na Łotwie, gdzie w ostatnich dniach notowano po kilka nowych zakażeń, liczba nowych przypadków wzrosła o 30. Wśród nich patogen stwierdzono u kilkunastu osób w schronisku dla bezdomnych w Rydze. W ciągu doby na Łotwie wykonano rekordową liczbę ponad 1800 testów. Ogółem do tej pory na Covid-19 zachorowało tam 712 osób.