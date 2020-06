Gryfia potrzebuje nowego doku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Morska Stocznia Remontowa Gryfia pilnie potrzebuje nowego większego doku pływającego, w którym będzie można remontować jeszcze większe jednostki.

Jak mówi Amarendra Roy z zarządu Stoczni Gryfia, nowy dok pozwoli zwiększyć obroty stoczni. Dziś Gryfia dysponuje tylko jednym dużym dokiem pływającym.



- Bardzo potrzebujemy doku. Będzie łatwiej planować. Jeśli jest kilka jednostek, muszę manewrować. Jednym dokiem nie da się manewrować. Jak stoi statek, to nie ma miejsca. Duży dok umożliwi remonty dużych statków, a to hektary powierzchni do pracy konserwacyjnej. Wszystko jest wtedy większych gabarytów, ale daje to większe obroty i większe marże - powiedział Roy.



Nowy dok ma mieć nośność 22 tysięcy ton i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, powstanie w Szczecinie.



- Robimy badania rynkowe. Jak wybudujemy nowy dok, wszystkie jednostki PŻM-u będą mógł remontować. PŻM ma jeszcze większe statki, których ja teraz nie mogę zadokować. Po budowie nowego doku, będę mógł remontować wszystkie statki PŻM-u. Po Bałtyku pływa dużo promów. Gdy zrobimy większy dok, będę mógł remontować wszystkie promy - zapewnia Roy.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia ma dziś siedem doków pływających. Największy z nich, który generuje najwięcej przychodów ma 17 tysięcy ton nośności. Budowa doku i przystosowanie nabrzeży to okres około półtora roku.