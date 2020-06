Goście RSnW o sytuacji hydrologicznej w kraju

W jednych regionach od miesięcy susza, w innych nawalne deszcze i podtopienia. O inwestycjach w małą retencję i meliorację rozmawiali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Podtopienia w województwie małopolskim to ponad milion złotych szybkich zasiłków - powiedział prof. Czesław Przybyła z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.- No to są zjawiska ekstremalne i na to też nie mamy wpływu, bo w sumie jak przeciwdziałać nagle gwałtownym opadom? Można się w jakiś sposób asekurować, można też robić renowację, konserwację tego, co w tej infrastrukturze melioracyjnej i hydrotechnicznej istnieje. W sumie uważam, że tutaj też są różne zaległości - dodał Przybyła.Więcej inwestycji w małą retencję i meliorację skutkowałoby mniejszą liczbą podtopień - dodał Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Szczecinie.- Kiedy pojawia się nawalny deszcz, a mamy rowy melioracyjne, które już są na terenach pojedynczego użytkownika, one muszą być konserwowane, muszą być sprawne. O to musi dbać właściciel, właściwie zgodnie z prawem wodnym, ten który czerpie pożytki. W dużej mierze jest to właściciel gruntu, ale też pozostali właściciele - poinformował Duklanowski.Polska magazynuje zaledwie 6 procent wody deszczowej, w Hiszpanii to ponad 40 procent.Inwestycje są niezbędne, by nie dochodziło do powodzi. Z drugiej strony klimatolodzy alarmują, że Polsce grozi "susza 50-lecia". Część samorządów prosi mieszkańców, by oszczędzali wodę, inne zapewniają, że jej nie zabraknie.