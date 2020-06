Poseł SLD nie zgadza się z Aleksandrem Kwaśniewskim [ZDJĘCIA]

Lewica miała spotkanie z dziennikarzami przy pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie.Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kampania na finiszu. Sztaby wyborcze na ulicach i konferencjach prasowych. Lewica miała spotkanie z dziennikarzami przy pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Poseł SLD Dariusz Wieczorek nie zgadza się z Aleksandrem Kwaśniewskim. Były prezydent twierdzi, że Robert Biedroń jest zbyt postępowy dla dużej części twardego elektoratu SLD.



- Przypomnę, że Lewica z wielkim przytupem wróciła do polskiego parlamentu, a jednym ze współautorów tego sukcesu był Robert Biedroń. Myślę, że problem jest całkowicie inny. Może być sytuacja, że w tych wyborach będziemy mieli do czynienia z plebiscytem, czyli kto za PiS-em głosuje na prezydenta Dudę, a kto przeciwko głosuje na innego kandydata - powiedział Wieczorek.



Poparcie Roberta Biedronia w średniej sondażowej ostatniego tygodnia nie przekracza 3 procent, czyli oscyluje wokół poparcia Magdaleny Ogórek sprzed pięciu lat. Co dalej, jeśli wynik się powtórzy? - pytali dziennikarze posła Dariusza Wieczorka.



- Nic. SLD przepraszało już za ostatnie wybory prezydenckie, więc nie wracajmy już do okresu błędów - odpowiedział Dariusz Wieczorek.



Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca.