Dziennikarz Radia Szczecin nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich [WIDEO]

Tomasz Duklanowski otrzymał Nagrodę Watergate za dziennikarstwo śledcze. Zarząd Główny SDP docenił naszego dziennikarza za cykl materiałów o marszałku Senatu, Tomaszu Grodzkim.

- W dziennikarstwie chodzi o to, żeby dociekać prawdy, tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy powinniśmy być, zawsze starałem się tym kierować. Postępuję w ten sposób od 25 lat, pracę rozpocząłem jeszcze na studiach, była ona moim marzeniem, już jako nastolatek chciałem zostać dziennikarzem, teraz robię to, co lubię - powiedział Duklanowski.





Tomasz Duklanowski za publikacje o Tomaszu Grodzkim ma proces karny wytoczony przez Marszałka Senatu.







Laureaci Konkursu o Nagrody SDP 2019

Główna Nagroda Wolności Słowa Za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich I Nagroda w wysokości 10 000 zł Mariusz Pilis – „Sprawiedliwość”, TVP1, 23 października 2019 II Nagroda w wysokości 5 000 zł II Nagroda w wysokości 5 000 zł Marek Pyza, Marcin Wikło, Andrzej R. Potocki – „Wojna Gdańska z Polską”, Tygodnik „Sieci”, 1 lipca 2019 Wyróżnienie Anita Gargas – „Jan Olszewski”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 14 lutego 2019 Nagroda Watergate Za dziennikarstwo śledcze ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Dwie równorzędne nagrody po 6 000 zł każda Mariusz Zielke – cykl „Afera pedofilska przy produkcjach dla TVP i Polsatu”, portal winteresiespolecznym.pl, 4 sierpnia 2019 oraz salon24.pl, 31 grudnia 2019 Tomasz Duklanowski – cykl publikacji dotyczących Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, PR Szczecin, listopad-grudzień 2019 Wyróżnienie Marcin Jakóbczyk – „Skradziona tożsamość”, TVN program „Uwaga!”, 4 i 27 września 2019 Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego Za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie ufundowana przez Polską Agencję Prasową Nagroda w wysokości 10 000 zł Michał Król i ks. Roman Sikoń – dwa filmy: „Pokój mój Wam daję”, TV Trwam, 3 sierpnia 2019 oraz „Artur Afryka” TV Trwam, 10 grudnia 2019 Wyróżnienia Dariusz Wrzosek – „Wojenne klatki”, TVP Info, 13 października 2019 Paweł Bobołowicz – „Program Wschodni”, Radio Wnet, 30 listopada, 7 grudnia oraz 14 grudnia 2019 Marcin Makowski – „Gra o najwyższą stawkę. Amerykańska ustawa JUST Act 447”, Tygodnik „Do Rzeczy”, 6 maja 2019 Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej Za publicystykę o tematyce europejskiej ufundowana przez Fundację Macieja Rybińskiego Nagrody nie przyznano Nagroda im. Macieja Łukasiewicza Za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury Nagroda w wysokości 10 000 zł Monika Kalinowska – „Łukasz z Bałut”, TVP3 Łódź Pracownia Reportażu, 28 marca 2019 Wyróżnienia Agnieszka Szwajgier – „ Paragraf 51”, PR Program 1, 26 kwietnia 2019 Katarzyna Pełka-Wolsztajn – „Wileński Łącznik – szlakiem Tyrmanda”, TVP Wilno, 27 grudnia 2019 Nagroda im. Janusza Kurtyki Za publikacje o tematyce historycznej ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Patron medialny: TVP Historia Nagroda w wysokości 10 000 zł Rafał Geremek – „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku ”, TVP1, producent: Muzeum Historii Polski, 30 października 2019 I Wyróżnienie Marzena Kumosińska – „Skazany na zapomnienie. Wacław Lipiński”, TVP3 Łódź dla TVP Historia, 17 listopada 2019 Wyróżnienia równorzędne: Sławomir Koehler – „Zabójstwo Emila Barchańskiego”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 14 marca 2019 Ewelina Karpińska-Morek i Katarzyna Domagała-Pereira – „Do widzenia w niebie”. Likwidacja szpitala w Kobierzynie”, portal Interia, 14 września 2019 Tomasz Krzyżak, Piotr Litka, Wiktor Świetlik – „Kiszczak wiedział o prowokacji na Chłodnej wymierzonej w księdza Popiełuszkę”, „Jak amerykańska Polonia i polski rząd emigracyjny pomagali Żydom podczas II wojny światowej”, „Kiszczak Papers”. Ostatnie notatki generała Kiszczaka”, portale: polskieradio24.pl i polskieradio.pl, 7 stycznia, 25 stycznia, 4 sierpnia 2019 Teresa Kaczorowska – dwie publikacje: „Jadwiga chciała pomścić męża”, 20-21 lipca 2019, „Rzeczpospolita” magazyn Plus – Minus oraz „Z Warszawą w sercu”, „Forum Dziennikarzy”, lipiec-sierpień 2019, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Za dziennikarstwo ekonomiczne pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Nagroda w wysokości 10 000 zł Radosław Jankiewicz – dwa reportaże telewizyjne: „Wyprzedaż majątku PKS Poznań”, 10 stycznia 2019 oraz „Komu przeszkadza przekop przez Mierzeję Wiślaną?” 28 marca 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas” Wyróżnienia Waldemar Wiśniewski – „Wyróżnij się albo zgiń”, TVP1 program „Głębia ostrości”, 30 czerwca 2019 Karolina Tomaszewicz – „Oszustwa na rynku Forex”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 17 października 2019 Nagroda im. Aleksandra Milskiego Dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności ufundowana przez FAKRO Sp. z o.o. Nagroda w wysokości 10 000 zł Tygodnik „Kurier Ostrowski” Wyróżnienia Dwutygodnik „Nowe Info” Magazyn „Dzielnicówka” Nagroda im. Stefana Żeromskiego Za publikacje o tematyce społecznej ufundowana przez BP Europa SE Oddział w Polsce Nagroda w wysokości 10 000 zł Olga Doleśniak-Harczuk – „Chodź, pokażę Ci największy burdel Europy”, miesięcznik „Nowe Państwo” , listopad 2019 Wyróżnienia Magdalena Majewska – „Doktorat z bezdomności”, TVP1, 26 marca 2019 Tomasz Nowak – „My i oni”, TVP3 Łódź, 20 czerwca 2019 Endy Gęsina-Torres – „Tułaczka Marianny”, TVN program „Uwaga!”, 19 czerwca i 17 września 2019 Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego Za wyróżniające się dokonania dziennikarskie dla dziennikarzy do 30 roku życia. Nagrodę wręcza Grupa Energa Nagroda w wysokości 5 000 zł Maciej Piotrowski – „Upadek szpitala w Górze”, 24 stycznia 2019 i „Ciemne strony śmieciowego biznesu”, 5 grudnia 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas” oraz „Niewinny pedofil”, TVP1 „Alarm!”, 4 kwietnia 2019 Wyróżnienia Agnieszka Szwajgier – „Mój ci on”, PR Program 1, 22 września 2019 Mateusz Teska – „Rosyjskie nieruchomości w Polsce”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 23 maja 2019 Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego Za publikacje o tematyce sportowej ufundowana przez PKN ORLEN S.A. Nagroda w wysokości 10 000 zł Paweł Kapusta – „Marcin Gortat: Ogień prawie zgaszony”, Portal Wirtualna PolskaWP SportoweFakty, 12 maja 2019 Wyróżnienia Zbigniew Rytel – „100 lat na dworze królowej”, TVP Sport, 11 października 2019 Aleksandra Sadokierska – „Przed szachem i matem”, PR Białystok, 29 kwietnia 2019 Jerzy Góra – cykl audycji „Widziane z „Góry””, PR Katowice, czerwiec – sierpień 2019 Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego Za fotografię o tematyce sportowej ufundowana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Nagroda w wysokości 10 000 zł Aleksander Majdański – fotoreportaż z Mistrzostw Świata UCI w Kolarstwie Torowym, luty-marzec 2019 Wyróżnienia Bartłomiej Zborowski – zdjęcie „Zofia Klepacka podczas treningu na Majorce”, 8 marca 2019 Rafał Oleksiewicz – zdjęcie z konkursu drużynowego skoków narciarskich w Zakopanem, 19 stycznia 2019 Nagroda im. Erazma Ciołka Za fotografię społecznie zaangażowaną ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Jury nie przyznało I nagrody II Nagroda w wysokości 4 000 zł Jakub Kamiński za fotoreportaż „Warszawski Marsz Niepodległości”, 11 listopada 2019 Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za publikacje o problemach ochrony środowiska ufundowana przez PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. Nagroda – voucher na weekendowy pobyt w Kompleksie Aparthotel „Termy Uniejów” Ryszard Czeraszkiewicz, Zbigniew Smoczek, Andrzej Tomczak – publikacja albumowa „Krzyk” wydana pod patronatem Szczecińskiego Klubu Przyrodników, Drukarnia i Wydawnictwo Kadruk, sierpień 2019 Wyróżnienie Maciej Kuciel i Patrycja Dzięcioł-Mokwa – „Polska śmietnikiem Europy”, TVN program „Uwaga!”, 5 i 6 września 2019 Nagroda Specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej Aleksandra Tabaczyńska – artykuły: „Bliżej prawdy o śmierci za prawdę”, „Zabójstwo Jarosława Ziętary – procesu ciąg dalszy”, „Proces ochroniarzy – podsumowanie roku 2019”, Wielkopolski Kurier Wnet, kwiecień, czerwiec, grudzień 2019

To właśnie Duklanowski dotarł do kilkunastu rodzin, które później zdecydowały się zeznawać w prokuraturze.Rodziny mówiły śledczym, a także w materiałach dziennikarza Radia Szczecin, że wręczały łapówki politykowi Platformy Obywatelskiej w zamian za opiekę medyczną.Prawda to nadrzędna moja zasada - mówi Tomasz Duklanowski.Gala Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się w Warszawie.