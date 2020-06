Dni Morza i Pyromagic odwołane!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dni Morza i Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic w tym roku nie odbędą się. Ostateczną decyzję w tej sprawie ogłosił prezydent Piotr Krzystek.

Obie imprezy były zaplanowane na w sierpień na Wałach Chrobrego. Z powodu epidemii koronawirusa tak się jednak nie stanie.



- Nic nie wskazuje na to, aby sierpień w jakiś istotny sposób różnił się od tego czasu, który w tej chwili mamy, czyli z pewnym ryzykiem zakażeń. Musimy do tego podchodzić bardzo odpowiedzialnie - mówił Krzystek.



W zamian za to przez lipiec i sierpień będą organizowane mniejsze wydarzenia na bulwarach - dodał Krzystek.



- W ramach cyklu "Bulwary miejsce spotkań" zapraszamy na bulwary, Łasztownię i Wyspę Grodzką. Może czasem też na Wały Chrobrego, tam będzie sporo drobniejszych imprez, organizowanych w mniejszym gronie - mówił Krzystek.



Dni Morza pierwotnie miały odbyć się 12 czerwca, a z powodu sytuacji epidemicznej zostały przeniesione na 28 sierpnia.