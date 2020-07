Firmy z regionu otrzymały do tej pory 4 mld zł wsparcia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

4 miliardy złotych trafiło do firm z województwa zachodniopomorskiego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Najwięcej na ochronę miejsc pracy - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, radna sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości.



- To wsparcie, które poszło z rządu polskiego, dla przedsiębiorców, jest właśnie wsparciem dla pracowników. Są to pieniądze na utrzymanie miejsc pracy. Jest to bardzo istotne w tej sytuacji, aby firmy nie zwalniały. A jeżeli jest taka sytuacja, aby pracownik był zabezpieczony przez przynajmniej trzy miesiące i miał możliwość znalezienia dobrej pracy. Tym bardziej, że wiemy, że bezrobocie w Polsce aż tak mocno nie wzrosło - mówi Jacyna-Witt.



Tylko w Szczecinie na wsparcie dla przedsiębiorców rząd przeznaczył ponad 600 milionów złotych - mówi Jan Stasiak z jednej z firm logistycznych działających w porcie w Szczecinie.



- Z pomocy rządowej w ramach Tarczy skorzystało ponad trzy tysiące przedsiębiorców. Ochroniło to miejsca pracy dla ponad 27 tys. pracowników w samym Szczecinie. Zadałem sobie trochę trudu i prześledziłem listę tych beneficjentów, którzy korzystali. Pewno nie zdziwi to państwa, ale ci co najwięcej krytykują i plują, są na pierwszych miejscach, którzy wzięli po 3-4 miliony tej pomocy rządowej. Nie przeszkadza im to oczywiście krytykować - mówi Stasiak.



W skład pomocy liczą się także zwolnienia na ZUS i pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego.