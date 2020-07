Rodzina z dwójką dzieci ukradła puszkę z datkami na niepełnosprawne maluchy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policja szuka sprawców kradzieży pieniędzy ze zbiórki na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Pojemnik stał w jednym ze sklepów na szczecińskiej Wyspie Puckiej.

Z nagrań monitoringu wynika, że puszkę należącą do Fundacji Promocji Zdrowia ukradła rodzina z dwójką dzieci. Kobieta odwróciła uwagę sprzedawczyni, a mężczyzna w tym czasie zabrał pieniądze.



Joanna Doberstein z fundacji apeluje o zwrot pieniędzy: - Przeraża, bo to, że kradzieże się zdarzają to wiemy, natomiast to po co sięga złodziej przeraża i smuci. Bardzo prosimy o zwrot tej puszki, to nie są tylko pieniądze, to dobro od ludzi, tam jest wiele serc w tej puszce. Prosimy, żeby to sumienie ruszyło i żeby oddano tę puszkę.



Funkcjonariusze analizują między innymi nagranie monitoringu ze sklepu, wyjaśnia Paweł Pankau ze szczecińskiej policji. - W tej chwili prowadzimy czynności wyjaśniające, typujemy i ustalamy osobę odpowiedzialną za ten czyn - dodaje Pankau.



W puszce było prawdopodobnie kilkaset złotych. Fundacja Promocji Zdrowia zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.