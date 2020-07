Instalacja poświęcona błogosławionej w centrum Szczecina

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]

"Ołtarz Błogosławionej Królowej Jadwigi 2" powstał w witrynie miejsca działań artystycznych "Tu centrum Szczecina" przy Królowej Jadwigi 2.

To instalacja poświęcona czci Błogosławionej Królowej Jadwigi, nawiązująca do nazwy ulicy, przy której znajduje się witryna Tu.Centrum. Autorką wystawy jest Marta Masella, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie.



Projekt powstał w ramach pracy semestralnej do Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzonej przez prof. dr hab. Kamila Kuskowskiego i dr Dariusza Fodczuka.



- Realizując ołtarz przypominamy okolicznym mieszkańcom o patronie miejsca - mówi Marta Masella. - Ten pomysł zainicjowała myśl o tym, że wiele ulic w Polsce nazywa się w sposób kompletnie niespójny z ich całą otoczką. Poza tabliczką zamontowaną na potrzeby wystawy, nie znajdziemy kompletnie innego wspomnienia o patronie miejsca.



Instalacja to portret podwójny Królowej Jadwigi. - Miałam do dyspozycji portret autorstwa Bacciarellego, również obraz autorstwa Matejki, więc dwóch wspaniałych malarzy. Zdecydowałam się na użycie akurat obrazu Bacciarellego z tego względu, że w ciekawy sposób nawiązują ze sobą kontakt wzrokowy. W tym wypadku tworzy się nam kompozycja bardziej zamknięta - tłumaczy Marta Masella.



Wystawa, która będzie dostępna przez najbliższe 10 dni, została otwarta dokładnie w 621. rocznicę śmierci Królowej Jadwigi.

