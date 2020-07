Radni PO oskarżają rząd o mniejsze wpływy do kasy Szczecina

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Według Platformy Obywatelskiej, budżet miasta Szczecin stracił przez lata - 227 milionów złotych. Zachodniopomorski Wojewoda odpowiada, że tylko z samego tytułu pomocy po koronawirusie jesienią do kasy miasta wpłynie ponad 90 mln zł.

Przedstawiciel rządu dodaje, że to jest szukanie wymówek, bo jako współrządzący miastem szykują się już do chociażby podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania.



Radni w przyszłym tygodniu będą zmieniać budżet - spadek wpływów z opłat lokalnych po pandemii szacowany jest na około 146 milionów złotych. Rząd jesienią ma wesprzeć samorząd miasta ponad 90 milionami złotych. W tym roku urzędnicy nie przewidują rezygnacji z najważniejszych inwestycji.



Zdaniem szefa klubu PO w radzie, Łukasza Tyszlera, rząd nie pomaga Szczecinowi. - Rząd proszę państwa odpowiada za wszystkich obywateli, za nas jak tutaj stoimy, za państwa wszystkich, którzy nas słuchacie lub oglądacie.



- Szykuje się podwyżka w Strefie Płatnego Parkowania w mieście, trzeba więc szukać wymówek - odpowiada na to zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc. - Szykują się do dużych podwyżek, winnego szukają wszędzie, tylko nie w sobie. To jest klastyczne w wykonaniu Platformy Obywatelskiej i jej polityków.



Hinc zwracał też uwagę, że dzięki wsparciu rządowemu Pomorski Uniwersytet Medyczny dostał ponad 600 milionów na nowoczesny ośrodek, realizowane są także inwestycje, które wspierają rozwój miasta, jak chociażby pogłębienie toru wodnego.