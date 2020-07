Apel o wolny handel na skwerze Wallenberga

Skwer im. Raoula Wallenberga. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest kolejny sprzeciw wobec działań Straży Miejskiej na skwerze Wallenberga w Szczecinie. Od dwóch tygodni strażnicy pilnują, aby nikt tam nie handlował, choć handlowano tam od lat.

Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do prezydenta Szczecina, aby podległa mu Straż Miejska dała spokój handlarzom ze skweru Wallenberga. Rzecznik straży, Joanna Wojtach tłumaczyła jednak na naszej antenie, że po remoncie skwer ma mieć funkcje rekreacyjną, a od handlowania są choćby dwa pobliskie targowiska: Manhattan i Kilińskiego.



To nie są osoby, których dochód pozwala na działalność w innym miejscu związaną z opłatami - zaznacza w interpelacji do Piotra Krzystka radna PiS, Agnieszka Kurzawa i postuluje, aby prezydent przedstawił ofertę dla drobnych handlarzy, którzy sprzedawali tam używane książki, kwiaty czy warzywa. Tak, aby wszystko mogło odbywać się zgodnie z prawem i poszanowaniem dla ludzkiej pracy.



W poniedziałek w tej samej sprawie petycję do prezydenta Szczecina skierowali działacze Konfederacji domagając się utworzenia strefy wolnego handlu na skwerze Wallenberga.



Prezydent ma 90 dni na odpowiedź.