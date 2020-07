Krzyż na Krzekowie. Powinien zostać, pytanie gdzie? [ZDJĘCIA]

Krzyż postawiony przez pionierów Szczecina na Krzekowie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wszyscy są zgodni: krzyż powinien pozostać. Pytanie tylko, gdzie dokładnie. Chodzi o krzyż postawiony przez pionierów Szczecina na Krzekowie. Jego lokalizacja musi się zmienić w związku z przebudową ul. Szafera.

Grupa mieszkańców chce, aby krzyż z 1947 roku stanął na środku nowego ronda, tak aby go odpowiednio wyeksponować.



- W tej sprawie zbierane są podpisy do Urzędu Miasta, a także spotkanie przy krzyżu w sobotę o godzinie 15 - mówi Adrian Włodarczyk, radny Osiedla "Krzekowo". - To zabytkowy krzyż, który postawili pierwsi przesiedleńcy. To pamiątka historyczna i nie powinna stać gdzieś za krzakami.



- W projekcie przebudowy ul. Szafera, krzyż znalazł się na obrzeżu ronda przy chodniku i na ten moment taka jest decyzja - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Zbudowany zostanie specjalny monument tak, żeby był wyeksponowany w odpowiedni sposób. Będzie znajdował się pomiędzy jezdnią i chodnikiem na terenie zielonym. Pewnie część z mieszkańców będzie chciało podejść do tego monumentu, stąd decyzja projektanta, żeby on stanął właśnie w tym miejscu.



Jak dodaje Pieczyńska, urzędnicy na pewno przeanalizują petycję mieszkańców i odpowiedzą na nią.