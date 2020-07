To inwestycja, która ułatwi ruch barek na Odrze

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przekop, którym pływają barki ze Szczecina do Europy Zachodniej, będzie pogłębiony.

- Chodzi o rejon Klucz Ustowo, który łączy Odrę Zachodnią ze Wschodnią - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Będzie wykonane pogłębienie. Na całej długości ten przekop ma około trzech kilometrów długości. Dojdziemy do głębokości szlaku na poziomie trzech metrów i szerokości 55 metrów. To głębokość i szerokość, która umożliwi swobodne mijanie i pływanie bez ograniczania głębokości zanurzenia pływanie poważnych ładunków po Odrze.



RZGW podpisało umowę z wykonawcą, który zrealizuje inwestycję. - Jest to firma Dredging Hegemann Industrie. Niestety spoza naszego kraju, ale do tej pory bardzo dobre recenzje i prace dla szczecińskiego portu, dla Urzędu Morskiego, więc liczymy na to, że praca będzie wykonana w sposób dobry, przede wszystkim szybko i bez żadnych opóźnień - podkreśla Duklanowski.



Przekop Klucz Ustowo ma też duże znaczenie dla akcji lodowej w zimie, na akwenie tym operują lodołamacze. Prace będą wykonane i sfinansowane z Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. W ramach tego programu realizowane są inwestycje warte prawie miliard złotych.