Miał dość czekania w kolejkach przed skupem więc postawił na swój biznes. Rolnik Zbigniew Szychulski z Rokity w gminie Przybiernów wybudował własny magazyn zbożowy.

Kosztowało go to blisko 2 miliony złotych ale połowę funduszy unijnych udało się pozyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pojemność czterech silosów to około 1,5 tysiąca ton.



- Musiałem. Przecież mnie nie stać na to, żebym trzy dni stać pod elewatorem w Czarnogłowach. Tak blisko, a tak długo trzeba stać. To na własne potrzeby plus ewentualnie zaprzyjaźnionych sąsiadów. Jak będą musieli stać przez tydzień w Rokicie to przyjdą do mnie. W ciągu godziny mogę przyjąć 100 ton - mówi Zbigniew Szychulski.



Więcej o inwestycji Zbigniewa Szychulskiego w audycji rolnej Radia Szczecin "Na Szczecińskiej Ziemi" w najbliższą sobotę.