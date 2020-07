Szczecinianie bronią krzyża ustawionego przez pionierów w 1947 roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ten krzyż musi tu zostać - mówili mieszkańcy Szczecina, którzy protestowali w sobotę w związku z planami miasta, które chce przenieść krzyż ustawiony przez pionierów w 1947 roku.

Znajduje się on u zbiegu ulic Modrej, Szafera i Szerokiej. Władze miasta chcą go usunąć z ronda w związku z przebudową ulicy Szafera.



- Polska krzyżem stoi. Jak powiedział papież: od Bałtyku do Tatr. - Przyjechałam z Pomorzan, żeby bronić tego krzyża. Powinien zostać. - Przyszedłem po to, by nie ruszać tego krzyża albo przestawić, żeby był eksponowany - mówili.



- W najbliższym czasie będzie przebudowa tego skrzyżowania i krzyż ma zmienić swoją lokalizację. Miasto bez opinii Rady Osiedla wyznaczyło lokalizację pomiędzy granicą jednostki wojskowej i trasą rowerową, a jest to lokalizacja niezbyt godna, bo jest to za krzakami, nikt nie będzie mógł tam podejść, bo będą jeździły rowery i będzie to całkowicie na uboczu. A celem ustawienia tego krzyża przez osadników nie było to, żeby stał na uboczu, ale na skrzyżowaniu dróg - tłumaczył Adrian Włodarczyk, radny Rady Krzekowo-Bezrzecze.



- Przecież prezydent Krzystek też jest człowiekiem wierzącym, nawet ma w rodzinie księdza. Mam nadzieję, że krzyż będzie stał na rondzie, wierzę w to głęboko - dodał kolejny z przybyłych.



W sprawie pozostawienie krzyża mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją, która zostanie przekazana prezydentowi Piotrowi Krzystkowi.