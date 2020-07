Zespołów Parlamentarny z regionu chce zwiększenia budżetu na remonty dróg

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego domagają się zwiększenia środków finansowych przeznaczonych w naszym regionie na Fundusz Dróg Samorządowych.

W ocenie posłów i senatorów Koalicji Obywatelskiej, PSL-u oraz Lewicy, tegoroczna kwota ponad 100 milionów złotych na ten cel jest zdecydowanie za mała.



Zdaniem posła PSL Jarosława Rzepy, podejście rządu do tego programu jest - jak to nazwał - "mało poważne".



- W tym roku starczy nam na wyremontowanie 0,42 proc. wszystkich dróg lokalnych. Ile lat będziemy próbowali wmawiać to, że my faktycznie rozpoczęliśmy proces przebudowy dróg lokalnych w województwie zachodniopomorskim. To nie jest poważne podejście do tematu - powiedział Rzepa.



W ciągu ośmiu lat rządów PO-PSL na Fundusz Dróg Samorządowych przekazano do naszego regionu ponad 300 milionów złotych. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na ten cel w województwie zachodniopomorskim ponad 500 mln zł.