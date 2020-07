Droga Niedźwiedź - Szczecin Zdunowo na ukończeniu

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Dzięki tej drodze, dotychczasowa krajowa "dziesiątka" od granic Szczecina do węzła Motaniec w gminie Kobylanka, otrzyma status drogi ekspresowej.

Teraz zgodnie z przepisami na tym odcinku mogą poruszać się m.in. traktory, ponieważ nie mają innej możliwości. Z tego powodu dopuszczalna prędkość jest tam obniżona do 100 km/h.



- To się zmieni po oddaniu tzw. drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo - mówił w audycji "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - W przyszłym tygodniu jest tam planowane kolejne spotkanie komisji odbiorowej. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to do połowy sierpnia możemy spodziewać się uruchomienia drogi wspomagającej.



Nowa droga ma ponad 3 km długości. Jak mówią przedstawiciele Generalnej Dyrekcji, na razie nie będzie na niej ograniczeń dotyczących ruchu np. ciężarówek.